Інавгурація Зеленського може відбутися 19 травня: у Раді зареєстрували проект постанови
Документ 3 травня зареєстрував позафракційний народний депутат Сергій Міщенко.
Верховна Рада планує ухвалити постанову про призначення дати інавгурації Зеленського на пленарному тижні 13-17 травня.
Сьогодні, 3 травня, офіційні результати виборів президента опублікували у "Голосі України". Відтак упродовж 30 днів з цього дня має відбутися інавгурація новообраного президента.
Згідно з законом про вибори президента, новообраний глава держави набуває повноважень з моменту складення присяги на урочистому засіданні Верховної Ради. Після цього ЦВК вручає йому посвідчення президента України.
Додамо, чинний глава держави Петро Порошенко подзвонив до новообраного президента Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які оголосила Центральна виборча комісія.
Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Так, за результатами другого туру виборів Зеленський отримав 73,22% голосів виборців (13 541 528 людей), які взяли участь у голосуванні. Його опонент Петро Порошенко набрав 24,45% (4 522 450 людей).
Загальна явка у другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня, склала 18 491 837 виборців (61,37%).
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