Порошенко привітав Зеленського з офіційною перемогою на виборах

Він зазначив, що під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом, повідомляє "Громадське".

"Зараз ми маємо продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. В такий спосіб Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії", — наголосив Порошенко.

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми — це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", — додав він.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Так, за результатами другого туру виборів Зеленський отримав 73,22% голосів виборців (13 541 528 людей), які взяли участь у голосуванні. Його опонент Петро Порошенко набрав 24,45% (4 522 450 людей).

Загальна явка у другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня, склала 18 491 837 виборців (61,37%).