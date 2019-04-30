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Порошенко привітав Зеленського з офіційною перемогою на виборах

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми — це вже відповідальність нового президента"
Чинний глава держави Петро Порошенко подзвонив до новообраного президента Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія.
Порошенко привітав Зеленського з офіційною перемогою на виборах Фото: lb.ua

Він зазначив, що під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом, повідомляє "Громадське".

"Зараз ми маємо продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. В такий спосіб Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії", — наголосив Порошенко.

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми — це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", — додав він.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Так, за результатами другого туру виборів Зеленський отримав 73,22% голосів виборців (13 541 528 людей), які взяли участь у голосуванні. Його опонент Петро Порошенко набрав 24,45% (4 522 450 людей).

Загальна явка у другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня, склала 18 491 837 виборців (61,37%).

 
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30 04 2019 19:25
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