ЦВК офіційно оголосила про перемогу Зеленського у виборах президента України

За даними остаточних результатів виборів президента шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі.

Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії.

Зокрема, представник кожного регіону прозвітував про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.

Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.

"ЦВК встановила ...кількість голосів виборців поданих за Зеленського Володимира - 13 541 528 голосів, Порошенко Петро 4 522 450 голосів виборців. Відсоток голосів виборців Зеленський - 73,22%, Порошенко - 24,45%", - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.

Протокол підписали представники кандидатів.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21 - в Одеській, 85,52 - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94 - Донецькій, 87,25 - Дніпропетровській, 86,88 - Харківській,

Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

Як голосували у Львівській області pic.twitter.com/T0kW4CXLXa — Civil Network OPORA (@opora) April 30, 2019