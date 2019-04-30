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ЦВК офіційно оголосила про перемогу Зеленського у виборах президента України

Інавгурація новообраного президента має відбутись не пізніше ніж через 30 днів
Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського у виборах президента України.
ЦВК офіційно оголосила про перемогу Зеленського у виборах президента України Фото: GETTY IMAGES, BBC

За даними остаточних результатів виборів президента шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі.

Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії.

Зокрема, представник кожного регіону прозвітував про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.

Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.

"ЦВК встановила ...кількість голосів виборців поданих за Зеленського Володимира - 13 541 528 голосів,  Порошенко Петро 4 522 450 голосів виборців. Відсоток голосів виборців Зеленський - 73,22%, Порошенко - 24,45%", - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.

Протокол підписали представники кандидатів.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21 - в Одеській, 85,52 - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94 - Донецькій, 87,25 - Дніпропетровській, 86,88 - Харківській,

Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.

 

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

 

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.

 

За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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30 04 2019 13:49
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