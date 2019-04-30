ЦВК офіційно оголосила про перемогу Зеленського у виборах президента України
За даними остаточних результатів виборів президента шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі.
Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії.
Зокрема, представник кожного регіону прозвітував про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.
Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.
"ЦВК встановила ...кількість голосів виборців поданих за Зеленського Володимира - 13 541 528 голосів, Порошенко Петро 4 522 450 голосів виборців. Відсоток голосів виборців Зеленський - 73,22%, Порошенко - 24,45%", - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.
Протокол підписали представники кандидатів.
Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21 - в Одеській, 85,52 - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94 - Донецькій, 87,25 - Дніпропетровській, 86,88 - Харківській,
Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.
Результати голосування у Київській області pic.twitter.com/RSx7O40X1L— Civil Network OPORA (@opora) April 30, 2019
Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.
Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.
Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.
Як голосували у Львівській області pic.twitter.com/T0kW4CXLXa— Civil Network OPORA (@opora) April 30, 2019
За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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