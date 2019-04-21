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Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%

Зеленський виграв вибори президента України з величезним відривом
За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3% Фото: GETTY IMAGES, BBC

Володимир Олександрович Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг в родині професора кібернетики.

Навчався в Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету, де отримав юридичну освіту. За фахом не працював.

У 90-х роках він прийшов в КВН разом з друзями дитинства Денисом Манжосовим і Олександром Пікаловим. Спочатку їх запросили в команду "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", пізніше вони відокремилися і створили команду "95-й квартал". З 1998 по 2003 рік "95-й квартал" виступав в лізі КВН у Москві.

У 2003 році стався конфлікт "95-го кварталу" з компанією АМіК, після чого команда зайнялася сольними концертами та телевізійними проектами.

У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти України.

31 березня в першому турі виборів за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 714 034 чоловік).

За словами голови фонду "Демократичні ініціативи" Ірини Бекешкіної, це попередні результати. Остаточна інформація по екзит-полом буде оприлюднена о 23:00.

Національний екзит-пол проводили спільно фонд "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова.

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21 04 2019 20:01
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