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Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду

"Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає"
Обраний президент Володимир Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів. На його думку, це робиться для того, аби інавгурація відбулася після 27 травня, і він не міг розпустити Верховну Раду.
Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду Фото:РБК-Україна

Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Зараз відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає", -  сказав він.

Зеленський упевнений, що ЦВК затягує оголошення результатів, аби парламент, своє чергою, теж затягував процес інавгурації і призначив церемонію на дату, пізнішу за 27 травня. На думку Зеленського, це робиться тому, що після цієї дати президент, за законом, вже не матиме права розпустити Раду.

"Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра - 73%, має право принаймні думати про це. І має право мати цю можливість (розпуску Ради - ред.). Система боїться, а це значить одне - ми всіх переможемо, усе буде добре", - заявив обраний президент.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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25 04 2019 18:30
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