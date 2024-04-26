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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини провела секретну вечерю з генсеком НАТО – Bild

26 квітня 2024, 16:39
Глава МЗС Німеччини провела секретну вечерю з генсеком НАТО – Bild
Анналена Бербок Фото: DW
За даними Bild, Бербок і Столтенберг провели майже три години в ресторані готелю Telegraphenamt.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок таємно зустрічалась з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед інших тем, було обговорено питання допомоги Україні.

Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки.

За даними видання, зустріч в ресторані готелю Telegraphenamt тривала майже три години.

Як стало відомо виданню, зустріч ініціював Столтенберг. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Німеччина активно допомагає Україні в питанні щодо протиповітряної оборони, адже Україна зіштовхнулась зі значною нестачею систем ППО.

Єнс СтолтенбергзустрічАнналена Бербок

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