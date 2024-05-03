Конгрес США подвоїв фінансування артилерійських боєприпасів

Загалом на виробництво боєприпасів виділили до $6 млрд.

Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів, виснажених поставками в Україну, а тепер і в Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько $3,1 млрд на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали $6 мільярдів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.

Армія США включила $3,1 млрд на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі $95 млрд.

За словами Буша, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.

Нагадаємо, Чехія організувала коаліцію з більш ніж десятка країн для закупівлі боєприпасів для України. Зокрема, у середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 000 снарядів калібру 155 мм і 122 мм.