Адвокату керівника "РИА Новости Украина" Вишинського повідомили про підозру
Доманский незаконно приватизував нежитловий будинок комунальної власності у Києві на користь офшорної компанії, а після цього продав будівлю резиденту України. Цю махінацію він скоїв у складі групи осіб за попередньою змовою, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує "Громадське".
Йдеться про будівлю на території Держаного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".
Раніше Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.
Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.
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