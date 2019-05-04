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Адвокату керівника "РИА Новости Украина" Вишинського повідомили про підозру

Доманский начебто незаконно приватизував нежитловий будинок комунальної власності у Києві
Адвокату Андрію Доманському, який у суді захищає керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, оголосили про підозру в незаконній приватизації будівлі в історичному центрі Києва.
Адвокату керівника "РИА Новости Украина" Вишинського повідомили про підозру Фото: reuters.com

Доманский незаконно приватизував нежитловий будинок комунальної власності у Києві на користь офшорної компанії, а після цього продав будівлю резиденту України. Цю махінацію він скоїв у складі групи осіб за попередньою змовою, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує "Громадське".

Йдеться про будівлю на території Держаного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

Раніше Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

 

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05 04 2019 15:48
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