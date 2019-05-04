Адвокату керівника "РИА Новости Украина" Вишинського повідомили про підозру

Адвокату Андрію Доманському, який у суді захищає керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, оголосили про підозру в незаконній приватизації будівлі в історичному центрі Києва.

Доманский незаконно приватизував нежитловий будинок комунальної власності у Києві на користь офшорної компанії, а після цього продав будівлю резиденту України. Цю махінацію він скоїв у складі групи осіб за попередньою змовою, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує "Громадське".

Йдеться про будівлю на території Держаного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

Раніше Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.