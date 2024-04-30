Адвокати в адміністрації Байдена закликають його припинити постачання зброї Ізраїлю

Найближчими днями юристи планують надіслати листа з обґрунтуванням своєї позиції генеральному прокурору Мерріку Гарленду та головним юрисконсультам адміністрації.

Коаліція американських і закордонних юристів — включаючи щонайменше 20 осіб, які працюють в адміністрації президента США — закликає Джо Байдена припинити військову допомогу Ізраїлю, стверджуючи, що його дії в Газі не відповідають нормам США та міжнародному гуманітарному праву.

Про це повідомляє Politico.

Найближчими днями юристи планують надіслати листа з обґрунтуванням своєї позиції генеральному прокурору Мерріку Гарленду та головним юрисконсультам адміністрації.

У листі, отриманому виданням, йдеться про те, що Ізраїль, на думку його авторів, порушив закони США, включаючи Закон про контроль над експортом зброї та закони Ліхі, а також Женевські конвенції, які забороняють непропорційні напади на цивільне населення.

До групи, яка підготувала лист, входять нинішні юристи з Департаменту внутрішньої безпеки та Державного департаменту. Наразі його підписали понад 90 юристів, у тому числі з департаментів юстиції, праці та енергетики, а також юристи Європейської комісії та приватного сектору.

Це відбувається в ключовий момент — за тиждень до того, як Білий дім повинен засвідчити Конгресу, що військові дії його союзника з використанням американської зброї відповідають законодавству США або міжнародному праву.

Лист також закликає Міністерство юстиції США перевірити, чи могли громадяни Сполучених Штатів, які служать в ізраїльській армії, скоїти військові злочини, що мають переслідуватися згідно із законодавством США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Девід Кемерон закликав Хамас погодитися на угоду про стійке 40-денне припинення вогню в Газі і звільнення потенційно тисяч заручників і ув'язнених.