Кемерон закликає Хамас погодитися на 40-денну угоду про припинення вогню в Газі – The Guardian

Він також закликає арабські держави визнати, що лідери Хамас, відповідальні за напад 7 жовтня, повинні покинути територію країни.

Міністр закордонних справ Девід Кемерон закликав Хамас погодитися на угоду про стійке 40-денне припинення вогню в Газі і звільнення потенційно тисяч заручників і ув'язнених.

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді, він повторив слова держсекретаря США Ентоні Блінкена: "Я сподіваюся, що Хамас прийме цю угоду, і, чесно кажучи, весь тиск у світі і всі погляди у світі повинні бути спрямовані на них сьогодні, кажучи: "Прийміть цю угоду, прийміть щедрість пропозиції про припинення вогню, про яку велися переговори з Ізраїлем".

Він також додав, що для "політичного горизонту для вирішення проблеми двох держав, де незалежна Палестина співіснує з Ізраїлем, люди, відповідальні за 7 жовтня, керівництво Хамасу, повинні покинути Газу, і ви повинні демонтувати терористичну інфраструктуру в Газі".

На противагу цьому, три міністри закордонних справ арабських країн, виступаючи на тому ж форумі, представили Хамас як ідею, народжену в результаті законної боротьби за палестинську державу, але припустили, що вплив угруповання зменшиться, якщо буде визначено шлях до створення цієї держави.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан аль-Сауд також наполягав на тому, що не буде ніякої нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, якщо не буде "надійного і незворотного шляху до палестинської держави".

Глава британського МЗС також наголосив, що мир і стабільність на Близькому Сході недосяжні, "якщо не вирішити питання про майбутнє палестинського народу".

"Я не думаю, що ми повинні бути наївними і думати, що всі проблеми будуть вирішені, якщо це станеться", – додав він.

Кемерон наголосив, що на Близькому Сході існує безліч конфліктів, "в тому числі конфлікт всередині ісламу між тими, хто хоче бачити іслам як релігію миру, яка може існувати в самих різних державах, але стабільно, і тими, хто має екстремістську версію ісламу".

"Я не вірю, що навіть якщо завтра буде створена палестинська держава, Іран і його лідери скажуть: "Ну, це все добре, тепер все вирішено", – сказав глава британської дипломатії.

За його словами, Іран фундаментально вірить у знищення Ізраїлю як держави, і Іран, через свою підтримку Хамасу в Газі, через свою підтримку хуситів в Ємені, через свою підтримку Хезболли в Лівані, є силою зловмисної діяльності в цьому регіоні, яка глибоко дестабілізує, глибоко турбує.

"Нам дійсно потрібен більш жорсткий, більш стримуючий підхід до того, що робить Іран", – сказав політик.