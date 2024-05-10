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Велика Британія постачатиме зброю Ізраїлю, навіть якщо той вторгнеться в Рафах – Politico

10 травня 2024, 09:53
Велика Британія постачатиме зброю Ізраїлю, навіть якщо той вторгнеться в Рафах – Politico
Фото:ukr.lb.ua
Водночас Британія не підтримає велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати життя.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що Сполучене Королівство не планує припиняти деякий експорт зброї до Ізраїлю, якщо відбудеться повне вторгнення в Рафах.

Про це пише Politico.

Кемерон зауважив, що Британія "не підтримає якусь велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати життя".

Він додав, що наразі не бачив цього плану, тому в цих обставинах Великобританія не підтримає велику операцію в Рафаху.

Водночас, наголосив Кемерон, існує "дуже принципова різниця" між поставками зброї зі США та Великобританії, де уряд надає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

"США є великим державним постачальником зброї для Ізраїлю. У нас немає постачання зброї Ізраїлю з боку уряду Великобританії. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їх загального обсягу. Це велика різниця", - сказав міністр.

Він запевнив, що "дуже суворо" дотримуватиметься процедури експорту зброї з Великобританії.

Підставою для припинення експорту зброї в Ізраїль можуть стати докази того, що той порушує міжнародне гуманітарне право, але на це потрібно приблизно шість тижнів, підтвердили двоє британських чиновників на умовах анонімності. 

Кемерон вже зіткнувся з тиском з боку деяких депутатів, у тому числі з його власної партії, щоб призупинити експорт зброї до Ізраїлю. 

ІзраїльДевід Кемеронвійна в Україніросія окупанти

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