Новий уряд Нідерландів обіцяє надавати Україні військову допомогу

Коаліційний уряд Нідерландів пообіцяв продовжити надавати Україні військову підтримку.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.nl.

До нового коаліційного уряду увійшла правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.

Раніше він засуджував агресію рф і називав путіна диктатором. Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.

В новій коаліційній угоді написано, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну політично, у військовому, фінансовому і моральному планах проти російської агресії.

Крім того, новий уряд вважає, що стандарт НАТО щодо витрат на оборону, який має становити 2% від ВВП країни, має бути закріплений законом.

Нагадаємо, що партія Вілдерса перемогла на парламентських виборах у Нідерландах і він публічно заявляв про небажання відправляти Україні військову допомогу.