Адвокати Януковича подали апеляцію на вирок у справі про держзраду

"Ми звернулись з апеляцією відповідно до визначених строків, підтверджуємо цю інформацію"

Адвокати екс-президента Віктора Януковича подали апеляційну скаргу на вирок Оболонського районного суду Києва, яким Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду.

"Ми звернулись з апеляцією відповідно до визначених строків, підтверджуємо цю інформацію", - сказав адвокат Януковича Олександр Горошинський, повыдомляє "Громадське".

Відповідаючи на питання, чому адвокати Януковича оскаржують вирок, попри те, що державний адвокат екс-президента Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок раніше, Горошинський відповів:

"Державний адвокат - він не є адвокатом з точки зору закону, з точки зору сприйняття нашого клієнта. Це людина, яка поставлена Генпрокуратурою не для того щоб захищати клієнта. Це позиція Віктора Януковича".

Захист Януковича вважає, що державний адвокат є "нав’язаним", через що "порушенні права на захист" екс-президента.

"Я звернувся сьогодні, також, наскільки мені відомо, звернулися мої колеги з об’єднання "Авер Лекс", - додав Горошинський, зазначивши, що апеляція у такій справі це "надскладний документ", на підготовку якого було потрібно багато часу.

Нагадаємо, що адвокат засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича Олександр Байдик звернувся до Оболонського районного суду, бо, на його думку, вирок написали з "помилками".