Адвокати Януковича подали апеляцію на вирок у справі про держзраду
"Ми звернулись з апеляцією відповідно до визначених строків, підтверджуємо цю інформацію", - сказав адвокат Януковича Олександр Горошинський, повыдомляє "Громадське".
Відповідаючи на питання, чому адвокати Януковича оскаржують вирок, попри те, що державний адвокат екс-президента Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок раніше, Горошинський відповів:
"Державний адвокат - він не є адвокатом з точки зору закону, з точки зору сприйняття нашого клієнта. Це людина, яка поставлена Генпрокуратурою не для того щоб захищати клієнта. Це позиція Віктора Януковича".
Захист Януковича вважає, що державний адвокат є "нав’язаним", через що "порушенні права на захист" екс-президента.
"Я звернувся сьогодні, також, наскільки мені відомо, звернулися мої колеги з об’єднання "Авер Лекс", - додав Горошинський, зазначивши, що апеляція у такій справі це "надскладний документ", на підготовку якого було потрібно багато часу.
Нагадаємо, що адвокат засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича Олександр Байдик звернувся до Оболонського районного суду, бо, на його думку, вирок написали з "помилками".
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