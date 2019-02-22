Захист Януковича просить виправити вирок

Адвокат засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича Олександр Байдик звернувся до Оболонського районного суду, бо, на його думку, вирок написали з "помилками".

"Захисник просить суд виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації", - повідомляє прес-служба суду.

Також Байдик у своїй заяві просить виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які мають стягнути з Януковича з 98 561 грн на 58 521 грн.