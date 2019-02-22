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Захист Януковича просить виправити вирок

Наразі суд вирішує питання призначення судового засідання задля розгляду заяви Байдик
Адвокат засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича Олександр Байдик звернувся до Оболонського районного суду, бо, на його думку, вирок написали з "помилками".
Захист Януковича просить виправити вирок Фото: tass.ru

"Захисник просить суд виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації", - повідомляє прес-служба суду.

Також Байдик у своїй заяві просить виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які мають стягнути з Януковича з 98 561 грн на 58 521 грн.

Також, державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол оскаржив вирок, винесений колишньому президентові Оболонським районним судом Києва.

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.

 
 
 
 
 
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22 02 2019 11:09
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