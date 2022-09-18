Аеропорт Хітроу скасовує понад 100 рейсів через похорон Єлизавети II
Про це пише The Sky News.
У Великій Британії готуються до похорону Єлизавети II, що відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день в країні буде вихідним, але це не єдині зміни.
Лондонський аеропорт Хітроу повідомив, що чимало рейсів будуть скасовані. Це роблять для того, щоб "забезпечити тишу" у місті у день прощання з королевою.
Зокрема, близько 30 хвилин близько 12 години над Лондоном не літатимуть літаки. У цей час проходитимуть хвилини мовчання, щоб вшанувати відхід Єлизавети II.
"Хітроу та авіакомпанії підтримують церемоніальні аспекти державних похоронів Її Величності Королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві та церемонію у Віндзорському замку в понеділок. На знак поваги, операції до та з аеропорту будуть залежати від відповідних змін, щоб уникнути шуму у певних місцях у певний час", – повідомили представники аеропорту.
Найбільше постраждала компанія British Airways – там скасували близько 100 польотів. Загалом в аеропорту скасували близько 15% від усіх рейсів.
Раніше ми повідомляли, що з космосу показали чергу людей, які прийшли попрощатися з Єлизаветою ІІ.
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