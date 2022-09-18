Лондонський аеропорт Хітроу скасовує понад 100 рейсів через похорон Єлизавети II 19 вересня. Все для того, щоб у місті було максимально тихо під час двох хвилин мовчання.

Про це пише The Sky News.

У Великій Британії готуються до похорону Єлизавети II, що відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день в країні буде вихідним, але це не єдині зміни.

Лондонський аеропорт Хітроу повідомив, що чимало рейсів будуть скасовані. Це роблять для того, щоб "забезпечити тишу" у місті у день прощання з королевою.

Зокрема, близько 30 хвилин близько 12 години над Лондоном не літатимуть літаки. У цей час проходитимуть хвилини мовчання, щоб вшанувати відхід Єлизавети II.

"Хітроу та авіакомпанії підтримують церемоніальні аспекти державних похоронів Її Величності Королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві та церемонію у Віндзорському замку в понеділок. На знак поваги, операції до та з аеропорту будуть залежати від відповідних змін, щоб уникнути шуму у певних місцях у певний час", – повідомили представники аеропорту.

Найбільше постраждала компанія British Airways – там скасували близько 100 польотів. Загалом в аеропорту скасували близько 15% від усіх рейсів.

Раніше ми повідомляли, що з космосу показали чергу людей, які прийшли попрощатися з Єлизаветою ІІ.