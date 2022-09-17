З космосу показали чергу людей, які прийшли попрощатися з Єлизаветою ІІ

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Лондона, в якому тисячі людей вишикувалися в траурну чергу, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ. Черга настільки довга, що її можна побачити на знімках із космосу.

Як зазначається у Twitter компанії, знімки були зроблені 16 вересня о 12:01 за місцевим часом.

Тіло покійної королеви Великої Британії знаходиться у Вестмінстер-холі, попрощатися з нею може кожен охочий. Похорон Єлизавети ІІ відбудеться у понеділок, 19 вересня. Йому передує 10-денний період жалоби, оголошений після смерті королеви.

Похорон королеви стане першим державним похороном після похорону її першого прем'єр-міністра сера Вінстона Черчілля в 1965 році.

Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років. Повідомленню про смерть королеви передувала інформація з Букінгемського палацу про погіршення стану її здоров'я.

Після смерті Єлизавети ІІ королем Великої Британії став її син, який взяв собі ім'я Чарльз ІІІ. Син короля принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон отримали нові титули, тепер вони називаються герцог та герцогиня Корнуольські та Кембриджські. Пізніше Чарльз ІІІ дав своєму синові титул принца Уельського, Вільям став першим спадкоємцем британського престолу.

Раніше повідомлялось, що під час прощання у Вестмінстерському палаці біля труни Єлизавети II знепритомнів королівський вартовий.