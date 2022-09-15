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Під час прощання у Вестмінстерському палаці біля труни Єлизавети II знепритомнів королівський вартовий

Люди були шоковані, коли один з королівських стражів впав, втративши свідомість, прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети
У Вестмінстерському палаці під час чергування королівський стражник втратив свідомість біля труни з тілом королеви Єлизавети II.
Під час прощання у Вестмінстерському палаці біля труни Єлизавети II знепритомнів королівський вартовий Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Daily Mail.
 
Зазначається, що інцидент стався під час зміни варти, яка відбувається кожні шість годин. За кілька хвилин до цього чоловік ненадовго зійшов з подіуму і повернувся на своє місце, коли до нього приєдналися інші військовослужбовці для зміни варти. Але за кілька секунд він знепритомнів.
 
До стражника одразу підійшли поліцейські та спробували надати допомогу. У цей час пряма трансляція перервалася на кілька хвилин.
 
"Сотні тисяч скорботних британців вишикувалися в чергу, щоб попрощатися з покійною королевою Великої Британії Єлизаветою II. Люди були шоковані, коли один з королівських стражів впав, втративши свідомість, прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети", - йдеться в повідомленні.
 
Труна королеви, встановлена ​​на піднесеній платформі, цілодобово охороняється підрозділами охоронців государині, дивізіону домогосподарів або йоменів-наглядачів лондонського Тауера.
 
Нагадаємо, що британська короїва Єлизавета II померла у віці 96 років у замку Балморал.
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15 09 2022 16:04
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