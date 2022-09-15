Під час прощання у Вестмінстерському палаці біля труни Єлизавети II знепритомнів королівський вартовий

Люди були шоковані, коли один з королівських стражів впав, втративши свідомість, прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети

У Вестмінстерському палаці під час чергування королівський стражник втратив свідомість біля труни з тілом королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що інцидент стався під час зміни варти, яка відбувається кожні шість годин. За кілька хвилин до цього чоловік ненадовго зійшов з подіуму і повернувся на своє місце, коли до нього приєдналися інші військовослужбовці для зміни варти. Але за кілька секунд він знепритомнів.

До стражника одразу підійшли поліцейські та спробували надати допомогу. У цей час пряма трансляція перервалася на кілька хвилин.

"Сотні тисяч скорботних британців вишикувалися в чергу, щоб попрощатися з покійною королевою Великої Британії Єлизаветою II. Люди були шоковані, коли один з королівських стражів впав, втративши свідомість, прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети", - йдеться в повідомленні.

Труна королеви, встановлена ​​на піднесеній платформі, цілодобово охороняється підрозділами охоронців государині, дивізіону домогосподарів або йоменів-наглядачів лондонського Тауера.