Олена Зеленська приїхала до Лондона попрощатися з королевою Єлизаветою II

Дружина Президента Олена Зеленська у Лондоні попрощалася з Королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ та розповіла, що найбільше враження на неї справляла увага монархині до листів дітей з усього світу.

Про це перша леді зазначила у Telegram.

"Сьогодні в Лондоні мала змогу попрощатися з Її Величністю від імені всіх українців. Дякуємо за повсякчасну увагу до України, за натхненні побажання, які ми отримали від Вас у День Незалежності: "Нехай кращі часи чекають у майбутньому". Нехай так і буде. Зі сподіванням і подякою, Україна", - написала Зеленська.

Дружина Президента зауважила, що ​​у ці дні пам’яті Її Величності Королеви Єлизавети ІІ майже в кожного є свій улюблений спогад про неї.

"Так буває, коли відійшла справді епоха, яка вплинула на всіх. І до того ж епоха шляхетна й взірцева, до якої хочеться бути причетним", - сказала вона.

Перша леді поділилася, що на неї особисто завжди справляло враження, як, маючи численні обов’язки, Королева Єлизавета ІІ та її помічники встигали приділяти увагу та відповідати на листи дітей з усього світу, зокрема й наших, українських дітей.

"Лише в останні роки листи з поміткою "Royal Мail" надходили до хлопчика із Запоріжжя та дівчинки з Кропивницького – вони просто написали Королеві про своє життя й отримали відповіді! Відповідь від Її Величності надійшла й школі № 1 з Бердянська – після того, як учні привітали Королеву Єлизавету ІІ з 90-річчям", - додала вона.

Зеленська переконана, що це надзвичайно важлива риса й урок для всіх лідерів, як важливо бути уважним до кожного.