Померла королева Британії Єлизавета II
Про це повідомляється в Twitter Королівської сім'ї.
8 вересня після проведення оцінки здоров'я королеви, лікарі рекомендували їй залишитися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар - приїхали до королеви.
Занепокоєння щодо здоров’я королеви виникло в жовтні, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та залишилася на ніч у лікарні. Відтоді було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.
Королева також відмовилася від участі в онлайн-засіданні Таємної ради 7 вересня після того, як лікарі порадили їй відпочити.
Раніше повідомлялось, що у вівторок, 6 вересня, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як вчора Консервативна партія обрала її новим лідером.
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