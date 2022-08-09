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Померла королева Британії Єлизавета II

Королева Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.
Померла королева Британії Єлизавета II Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення до народу у зв'язку з пандемією коронавірусу. 5 квітня 2020 року Фото: EPA-EFE/BUCKINGHAM PALACE

Про це повідомляється в Twitter Королівської сім'ї.

8 вересня після проведення оцінки здоров'я королеви, лікарі рекомендували їй залишитися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар - приїхали до королеви.

Занепокоєння щодо здоров’я королеви виникло в жовтні, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та залишилася на ніч у лікарні. Відтоді було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.

Королева також відмовилася від участі в онлайн-засіданні Таємної ради 7 вересня після того, як лікарі порадили їй відпочити.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 6 вересня, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як вчора Консервативна партія обрала її новим лідером.

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08 09 2022 20:45
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