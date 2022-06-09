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Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністром Великобританії після зустрічі з королевою

Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у вівторок, 6 вересня, офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як вчора Консервативна партія обрала її новим лідером.
Ліз Трасс офіційно стала прем Фото: news.sky
Про це повідомляє Sky News.
 
"Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд", - йдеться у повідомленні.
 
Вона стала третьою жінкою прем’єр-міністром в історії Великої Британії.
 
Пані Трасс стала 15-м прем'єр-міністром під час правління Її Величності Єлизавети ІІ. Першим був Вінстон Черчилль у 1952-му році.
 
Зазначається, що 47-річна Трасс працювала на посаді міністра закордонних справ країни в уряді Бориса Джонсона.
 
Нагадаємо, у понеділок було оголошено, що члени Консервативної партії обрали Ліз Трасс новим лідером партії, відповідно, вона буде призначена прем’єр-міністром.
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06 09 2022 15:46
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