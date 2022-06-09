Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністром Великобританії після зустрічі з королевою Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у вівторок, 6 вересня, офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як вчора Консервативна партія обрала її новим лідером.

Фото: news.sky

Про це повідомляє Sky News. "Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд", - йдеться у повідомленні. Вона стала третьою жінкою прем’єр-міністром в історії Великої Британії. Пані Трасс стала 15-м прем'єр-міністром під час правління Її Величності Єлизавети ІІ. Першим був Вінстон Черчилль у 1952-му році. Зазначається, що 47-річна Трасс працювала на посаді міністра закордонних справ країни в уряді Бориса Джонсона. Нагадаємо, у понеділок було оголошено, що члени Консервативної партії обрали Ліз Трасс новим лідером партії, відповідно, вона буде призначена прем’єр-міністром

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