Зеленський разом із першою леді прибули до Литви

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса (Литва).

Про це повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

У Вільнюсі Володимир Зеленський проведе зустрічі із президентами Литви та Польщі – Гітанасом Науседою та Каролем Навроцьким – у форматі Люблінського трикутника. За результатами зустрічі очікується спільна пресконференція о 17 за Києвом.

Також президенти разом візьмуть участь у церемоніальних заходах до 163 річниці Січневого повстання – збройного виступу народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства.

Січневе повстання проходило під гаслом "За нашу і вашу свободу" і є спільним історичним досвідом польського, литовського, білоруського та українського народів.

Зустріч відбудеться в межах заходів, присвячених 163-й річниці початку Січневого повстання. Польські парламентарії називали майбутню розмову можливістю для ґрунтовного та відповідального діалогу, спрямованого на зміцнення безпеки в Центрально-Східній Європі.