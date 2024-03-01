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Навального поховали: люди вигукували "Героям слава!"

01 березня 2024, 16:51
Навального поховали: люди вигукували
Фото: з вільних джерел
Сьогодні відбулось поховання російського опозиційного політика Алєксєя Навального. Під час церемонії присутні тримали в руках табличку із закликом "не здаватися" та скандували українськи гасла.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Біля церкви, де відспівують політика, зібралися черги з охочих попрощатися, присутні багато силовиків, автозаки та навіть снайпери. 

Зібрались кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися з Алєксєєм Навальним. Люди зустріли катафалк з тілом політика оплесками та вигуками "Навальний!", "Ти не боявся, і ми не боїмося!", "Героям слава!"

Борисівське кладовище в москві, де ховатимуть Навального, "раптово" закрили для відвідування. 

До цвинтаря приїхала делегація послів Німеччини та Франції.

Пізніше стало відомо, що в Росії в день похорону російського опозиціонера Олексія Навального затримали 56 активістів у 14 містах.

Нагадаємо, що 16 лютого Навальний помер у виправній колонії.

Днями начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив версію, що у політика відірвався тромб, і назвав причину смерті Навального.

 

похоронНавальний

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