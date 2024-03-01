Навального поховали: люди вигукували "Героям слава!"
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Біля церкви, де відспівують політика, зібралися черги з охочих попрощатися, присутні багато силовиків, автозаки та навіть снайпери.
Зібрались кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися з Алєксєєм Навальним. Люди зустріли катафалк з тілом політика оплесками та вигуками "Навальний!", "Ти не боявся, і ми не боїмося!", "Героям слава!"
Борисівське кладовище в москві, де ховатимуть Навального, "раптово" закрили для відвідування.
До цвинтаря приїхала делегація послів Німеччини та Франції.
Пізніше стало відомо, що в Росії в день похорону російського опозиціонера Олексія Навального затримали 56 активістів у 14 містах.
Нагадаємо, що 16 лютого Навальний помер у виправній колонії.
Днями начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив версію, що у політика відірвався тромб, і назвав причину смерті Навального.