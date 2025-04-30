Зустріч у Римі: Axios розкриває деталі розмови Зеленського і Трампа

Зеленський отримав "сигнали" напередодні похорону Папи Франциска про те, що Трамп готовий зустрітися з ним у кулуарах.

Два джерела повідомили Axios, що президент України Володимир Зеленський використав 15 хвилин зустрічі з президентом Трампом у Ватикані, щоб закликати його зайняти більш жорстку позицію стосовно владіміра путіна і переглянути пріоритети припинення вогню.

Радники Зеленського розділилися в думках щодо того, чи варто взагалі ризикувати зустріччю тет-а-тет після суперечки двох лідерів в Овальному кабінеті. Але джерела додають, що після цієї зустрічі Зеленський відчув, що йому вперше вдалося змінити думку Трампа про путіна.

На борту літака Air Force One на зворотному шляху до США Трамп зробив рідкісну погрозу путіну у відповідь на масовану повітряну атаку на Київ.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою банківських або вторинних санкцій?", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Радники Зеленського нервували, а деякі — все ще травмовані сценами в Овальному кабінеті 28 лютого — сказали Зеленському, що не впевнені, що зустріч — це хороша ідея.

За словами одного з джерел, нічого не було вирішено заздалегідь, і спочатку була ідея, що вони спробують зустрітися після похорону. Але потім лідери зіткнулися один з одним після прибуття. Вони знайшли місце для зустрічі наодинці в базиліці Святого Петра.

Джерела додають, що Зеленський сказав Трампу, що путін не зрушить з місця, якщо Трамп не чинитиме більшого тиску. Одне з джерел повідомило, що Трамп відповів, що йому, можливо, доведеться змінити свій підхід до путіна, про що він пізніше написав у своєму пості на Truth Social.

Зеленський також підштовхнув Трампа повернутися до його початкової пропозиції про безумовне припинення вогню як відправну точку для мирних переговорів, яку Україна прийняла, але росія відкинула. Одне джерело повідомило, що Трамп, схоже, погодився. Білий дім не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Коли спроба домогтися припинення вогню провалилася, адміністрація Трампа перейшла до просування мирної угоди, яку Зеленський відкинув частково через те, що вона включає визнання Криму російською територією.

За словами одного з джерел, під час зустрічі Зеленський повторив, що не визнає Крим російським, а Трамп чітко дав зрозуміти, що і не просить його про це. План передбачає визнання з боку США, а не України.

Джерело повідомило, що Зеленський сказав Трампу, що не боїться йти на поступки заради припинення війни, але для цього йому потрібні досить сильні гарантії безпеки.

Під час розмови Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський якнайшвидше підписав американо-українську угоду про видобуток корисних копалин.

Джерела також повідомили, що однією з можливих причин того, що ця зустріч Трампа і Зеленського була більш позитивною, було те, що на ній не було віцепрезидента Джей ді Венса і представника Білого дому Стіва Віткоффа, яких українці вважають більш прихильними до позиції росії.