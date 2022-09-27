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В Японії урочисто поховали убитого експрем'єра Абе Сіндзо

В японській столиці Токіо відбувся державний похорон застреленого під час політичної кампанії в липні колишнього прем'єр-міністра країни Абе Сіндзо.
В Японії урочисто поховали убитого експрем Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє NHK.
 
Більш як 4 000 людей зібралися в арені Ніппон Будокан у центрі Токіо, де проходив похорон. На ньому були присутні прем'єр-міністр Кісіда Фуміо, глави Верхньої та Нижньої палат парламенту, а також головний суддя Верховного суду. З жалобною промовою від імені друзів та близьких Абе виступив колишній прем'єр-міністр Суга Йошіхіде.
 
Це другий державний похорон у післявоєнній історії Японії. Перший відбувся після смерті колишнього прем'єр-міністра Йосіда Сігеру 55 років тому.
 
 
Прості люди також прийшли попрощатися з Абе. Вони поклали квіти у спеціально встановленому місці за межами арени, де проходив похорон. На урядових будинках по всій Японії були приспущені прапори.
 
У вівторок також пройшли протести тих, хто виступав проти державного похорону. На думку цих людей, уряд та японські платники податків не повинні нести на собі пов'язаний з ним фінансовий тягар. Іншим незрозуміле рішення провести державний похорон, оскільки за всю післявоєнну історію країни цього удостоївся лише один колишній прем'єр-міністр.
 
Абе Сіндзо найдовше в історії перебував на посаді прем'єр-міністра Японії.
 
Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер у лікарні після того, як у нього стріляли у західній префектурі Нара 8 липня. Йому було 67 років. Абе Сіндзо виступав з промовою під час виборчої кампанії у верхню палату парламенту.
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27 09 2022 17:01
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