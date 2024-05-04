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росія здійснює геноцид на окупованих територіях України – військові аналітики

04 травня 2024, 10:51
росія здійснює геноцид на окупованих територіях України – військові аналітики
Фото: twitter.com/mikekomar
Окупаційна влада Луганської області продовжує зусилля з мілітаризації української молоді.

У лікарнях тимчасово окупованої Луганської області росіяни погрожують матерям новонароджених дітей. Окупанти хочуть забирати немовлят, якщо батьки не зможуть довести, що хоча б один із них має російське громадянство. 

Про це йдеться у звіті військових аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW)

Такі дії росіян порушують статтю II (d) Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Як повідомив очільник Луганської військової адміністрації Артем Лисогор, уже від 6 травня 2024 року матері, які народжують у лікарнях окупованої Луганщини, повинні будуть підтверджувати громадянство російської федерації хоча б в одного з батьків. В іншому разі новонароджених не виписуватимуть із лікарні.

За словами аналітиків, Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

У звіті йдеться, що окупаційна влада Луганської області також продовжує зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді, яка залишилася на контрольованих росією територіях.

Повідомляється, що в так званій "ЛНР" 1 травня заявили, що триває розробка нового підручника для викладання "новітньої історії" Луганщини. Звісно, підручник відповідатиме російським стандартам освіти.

Крім того, як зазначили експерти, те ж саме відбувається в окупованій частині Запорізької області. Так, окупаційний посадовець Володимир Рогов 2 травня заявив, що у військово-патріотичних іграх російських військово-патріотичних молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.

геноцидмобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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