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росія засекретила похорон Прігожина

29 серпня 2023, 13:33
росія засекретила похорон Прігожина
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В росії засекретили час і місце поховання загиблого ватажка вагнерівців Євгена Прігожина.

Про це пише Фонтанка, посилаючись на РИА Новости

"Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці", - сказав прес-секретар президента росії Дмитра Пєскова. 

Ймовірно, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються "вагнерівці".

В кремлі сьогодні офіційно підтвердили, що президент росії Володимир Путін не планує відвідувати захід. 

Нагадаємо, що 23 серпня впав літак, серед пасажирів якого був Прігожин.
Росіяпохоронпрігожин

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