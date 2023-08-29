росія засекретила похорон Прігожина
29 серпня 2023, 13:33
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В росії засекретили час і місце поховання загиблого ватажка вагнерівців Євгена Прігожина.
Про це пише Фонтанка, посилаючись на РИА Новости.
"Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці", - сказав прес-секретар президента росії Дмитра Пєскова.
Ймовірно, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються "вагнерівці".
В кремлі сьогодні офіційно підтвердили, що президент росії Володимир Путін не планує відвідувати захід.Нагадаємо, що 23 серпня впав літак, серед пасажирів якого був Прігожин.