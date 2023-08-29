росія засекретила похорон Прігожина

В росії засекретили час і місце поховання загиблого ватажка вагнерівців Євгена Прігожина.

Про це пише Фонтанка, посилаючись на РИА Новости.

"Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці", - сказав прес-секретар президента росії Дмитра Пєскова.

Ймовірно, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються "вагнерівці".

В кремлі сьогодні офіційно підтвердили, що президент росії Володимир Путін не планує відвідувати захід.