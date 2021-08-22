НОВИНИАеропорт Кабула закриють на 48 годин для евакуації людей, які вже знаходяться на його території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аеропорт Кабула закриють на дві доби
Тисячі людей в умовах спеки чекають, щоб увійти до аеропорту імені Хаміда Карзая та залишити Афганістан
Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Про це повідомляє KP.
Тисячі людей в умовах спеки чекають, щоб увійти до аеропорту імені Хаміда Карзая та залишити Афганістан.
У Державному департаменті США повідомили про закриття аеропорту на 48 годин для евакуації тих, хто вже там перебуває, потім роботу летовища відновлять.
У Держдепі додали, що гуманітарна ситуація навколо летовища Кабула стала абсолютно безпрецедентною: упродовж останніх семи днів 12 осіб загинули у тисняві поблизу аеропорту, намагаючись потрапити туди.
15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична установа не постраждала.
Читайте також: Український літак вивіз із Кабула понад 80 осіб
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2021 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- ФОТО У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном