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Аеропорт Кабула закриють на дві доби

Тисячі людей в умовах спеки чекають, щоб увійти до аеропорту імені Хаміда Карзая та залишити Афганістан
Аеропорт Кабула закриють на 48 годин для евакуації людей, які вже знаходяться на його території.
Аеропорт Кабула закриють на дві доби Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Про це повідомляє KP.
 
Тисячі людей в умовах спеки чекають, щоб увійти до аеропорту імені Хаміда Карзая та залишити Афганістан.
 
У Державному департаменті США повідомили про закриття аеропорту на 48 годин для евакуації тих, хто вже там перебуває, потім роботу летовища відновлять.
 
У Держдепі додали, що гуманітарна ситуація навколо летовища Кабула стала абсолютно безпрецедентною: упродовж останніх семи днів 12 осіб загинули у тисняві поблизу аеропорту, намагаючись потрапити туди.
 
15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
 
Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична установа не постраждала.
 
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22 08 2021 15:47
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