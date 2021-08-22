ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнським літаком з Афганістану вивезли 83 особи, серед них 31 українець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український літак вивіз із Кабула понад 80 осіб
Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає
Фото: ОП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Офіс Президента.
"До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил, який евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу", - йдеться в повідомленні.
Як додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбуці, він "особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом".
"Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає", - зауважив міністр.
За його словами, наразі Україна продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.
"А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу", - наголосив міністр.
Учора стало відомо, що другий військово-транспортний літак України залишив аеропорт Кабула та знаходився деякий час на летовищі в Пакистані.
У Міноборони наголосили, що спеціальну евакуаційну операцію "було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України".
Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.
США і низка країн Євросоюзу почали евакуацію з Кабула своїх посольств.
На початку тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з Кабула українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі 8 українців.
Читайте також: Український літак вилетів із Кабула
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі