Український літак вивіз із Кабула понад 80 осіб

Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає

Українським літаком з Афганістану вивезли 83 особи, серед них 31 українець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Офіс Президента.

"До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил, який евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбуці, він "особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом".

"Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає", - зауважив міністр.

За його словами, наразі Україна продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

"А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу", - наголосив міністр.

Учора стало відомо, що другий військово-транспортний літак України залишив аеропорт Кабула та знаходився деякий час на летовищі в Пакистані.

У Міноборони наголосили, що спеціальну евакуаційну операцію "було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України".

Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.

США і низка країн Євросоюзу почали евакуацію з Кабула своїх посольств.

На початку тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з Кабула українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі 8 українців.