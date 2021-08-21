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Український літак вилетів із Кабула

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
З Кабула в суботу, 21 серпня, вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими громадянами.
Український літак вилетів із Кабула Фото: Міноборони
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
 
"Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).
 
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.
 
Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.
 
Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
 
Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані і зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.
 
США і низка країн Євросоюзу почали евакуацію з Кабула своїх посольств.
 
На початку тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з Кабула українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі 8 українців.
 
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21 08 2021 13:53
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