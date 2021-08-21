Український літак вилетів із Кабула

З Кабула в суботу, 21 серпня, вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими громадянами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані і зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.

США і низка країн Євросоюзу почали евакуацію з Кабула своїх посольств.

На початку тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з Кабула українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі 8 українців.