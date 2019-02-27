Аеропорт "Київ" евакуювали через повідомлення про мінування

У Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюють пасажирів через анонімне повідомлення про замінування.

Близько 14:55 службам аеропорту на електронну пошту надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту "Київ", повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.

"У цей час триває евакуація пасажирів з терміналів. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативна група, які обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові через анонімні повідомлення про замінування автовокзалу, Головного залізничного вокзалу та автозаправної станції з приміщень трьох об'єктів було евакуйовано майже 700 осіб.