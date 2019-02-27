CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюють пасажирів через анонімне повідомлення про замінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аеропорт "Київ" евакуювали через повідомлення про мінування
Інформація надійшла о 14:55
Фото: vedtver.ru
Близько 14:55 службам аеропорту на електронну пошту надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту "Київ", повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.
"У цей час триває евакуація пасажирів з терміналів. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативна група, які обстежують будівлю аеропорту і прилеглу територію", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у Львові через анонімні повідомлення про замінування автовокзалу, Головного залізничного вокзалу та автозаправної станції з приміщень трьох об'єктів було евакуйовано майже 700 осіб.
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27 02 2019 16:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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