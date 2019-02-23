CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові через анонімні повідомлення про замінування автовокзалу, Головного залізничного вокзалу та автозаправної станції з приміщень трьох об'єктів було евакуйовано майже 700 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові "мінували" автовокзал та залізницю, евакуювали 700 людей
Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів під час обстеження виявлено не було
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
За даними правоохоронців, три повідомлення про "мінування" надійшли до поліції у період з 10:35 до 11:05, повідомляє відділ комунікацій поліції Львівської області.
"Вказані об'єкти та прилеглі території перевіряли експерти-вибухотехніки та кінологи, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та інші служби", - повідомили у поліції.
Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів під час обстеження виявлено не було.
Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень, встановлюються особи анонімів, які надали неправдиві повідомлення, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, що інформація про замінування будівлі Харківського апеляційного суду виявилася неправдивою.
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23 02 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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