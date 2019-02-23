Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові "мінували" автовокзал та залізницю, евакуювали 700 людей

Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів під час обстеження виявлено не було
У Львові через анонімні повідомлення про замінування автовокзалу, Головного залізничного вокзалу та автозаправної станції з приміщень трьох об'єктів було евакуйовано майже 700 осіб.
У Львові "мінували" автовокзал та залізницю, евакуювали 700 людей Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

За даними правоохоронців, три повідомлення про "мінування" надійшли до поліції  у період з 10:35 до 11:05, повідомляє відділ комунікацій поліції Львівської області

"Вказані об'єкти та прилеглі території перевіряли експерти-вибухотехніки та кінологи, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та інші служби", - повідомили у поліції.

Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів під час обстеження виявлено не було. 

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень, встановлюються особи анонімів, які надали неправдиві повідомлення, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що інформація про замінування будівлі Харківського апеляційного суду виявилася неправдивою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2019 22:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.