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Замінування суду в Харкові, звідки евакуювали понад 400 осіб, виявилося фейком

"Експерти оглянули 22 тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території"
Інформація про замінування будівлі Харківського апеляційного суду виявилася неправдивою.
Замінування суду в Харкові, звідки евакуювали понад 400 осіб, виявилося фейком Фото: google.com

"Експерти оглянули 22 тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 461 громадянина. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харкіській області.

Як стало відомо, повідомлення про нібито замінування будівлі Харківського апеляційного суду, розташованого на майдані Героїв Небесної Сотні, надійшло до Основʼянського відділу поліції 19 лютого близько 16:00.

Наразі поліція шукає особу, яка зробила неправдиве повідомлення про подію.

Нагадаємо, що у центрі Києва евакуювали відвідувачів і персонал McDonald's через виявлення підозрілого кейса.

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19 02 2019 23:57
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