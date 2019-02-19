CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнформація про замінування будівлі Харківського апеляційного суду виявилася неправдивою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Замінування суду в Харкові, звідки евакуювали понад 400 осіб, виявилося фейком
"Експерти оглянули 22 тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території"
Фото: google.com
"Експерти оглянули 22 тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 461 громадянина. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харкіській області.
Як стало відомо, повідомлення про нібито замінування будівлі Харківського апеляційного суду, розташованого на майдані Героїв Небесної Сотні, надійшло до Основʼянського відділу поліції 19 лютого близько 16:00.
Наразі поліція шукає особу, яка зробила неправдиве повідомлення про подію.
Нагадаємо, що у центрі Києва евакуювали відвідувачів і персонал McDonald's через виявлення підозрілого кейса.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 02 2019 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров