Аеропорт "Київ" поновлює авіарейси з 16 червня (список країн) "З 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ"

Авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.

Фото: molbuk.ua

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook, передає Укрінформ. "З 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ", - йдеться у повідомленні. Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ". Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня: Belavia – Мінськ (Білорусь), LOT – Варшава (Польща), WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща). Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення. Нагадаємо, що в кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію