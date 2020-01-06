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Аеропорт "Київ" поновлює авіарейси з 16 червня (список країн)

"З 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ"
Авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.
Аеропорт "Київ" поновлює авіарейси з 16 червня (список країн) Фото: molbuk.ua

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook, передає Укрінформ.

"З 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ", - йдеться у повідомленні.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня: Belavia – Мінськ (Білорусь), LOT – Варшава (Польща), WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Нагадаємо, що в кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.

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01 06 2020 15:20
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