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Аеропорт "Київ" у вересні закриється на реконструкцію на десять днів

На аеродромі ремонтуватимуть злітну смугу
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського закриється на реконструкцію з 2 по 12 вересня.
Аеропорт "Київ" у вересні закриється на реконструкцію на десять днів Фото: hyser.com.ua

Відзначають, що в аеропорту реконструюватимуть злітну смугу. На час реконструкції адміністрація аеропорту ім. Ігоря Сікорського буде використовувати запасну смугу в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє LB.ua.

У 2017 році аеропорт "Жуляни" вже проводив ремонт смуги. Тоді на час робіт аеродром було закрито для прийому і відправлення літаків з 14 по 24 травня 2017 року.

Повна реконструкція і подовження злітної смуги також проводили в 2008 році. Це дозволило аеропорту розширити список літаків, які можуть обслуговуватися на аеродромі, включивши в нього найпопулярніші середньомагістральні авіалайнери Boeing 737 і Airbus A320.

Нагадаємо, що росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

За словами представників Росреєстру, зміна написання назви столиці України не є обов’язковим чи рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі і Росії.

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24 06 2019 14:58
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