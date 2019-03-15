Аеропорт "Ужгород" відновив прийом рейсів після трирічної перерви

Перший літак "Мотор Січ" приземлився в місті 15 березня

Авіакомпанія "Мотор Січ" 15 березня виконала перший рейс за маршрутом Київ-Львів-Ужгород.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Рейси за маршрутом "Київ - Львів - Ужгород" будуть виконувати по п'ятницях, інформує LB.ua.

Літак вилітає з Києва (міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського) о 10:00 і прибуває до Львова об 11:15. Після цього він вилітає зі Львова о 12:30 і прибуває до Ужгорода о 13:00.

У зворотному напрямку літак буде вилітати з Ужгорода до Львова о 14:30 і прибуватиме до Львова о 15:00.Із Львова виліт буде здійснюватися о 17:50, прибуття до Києва - о 19:10.

"Мотор Січ" уперше виконав регулярні рейси Київ-Ужгород 2013 року. У 2016 році польоти припинилися, тому що аеропорт "Ужгород" припинив приймати регулярні рейси.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.