Аеропорт "Ужгород" відновив прийом рейсів після трирічної перерви
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
Рейси за маршрутом "Київ - Львів - Ужгород" будуть виконувати по п'ятницях, інформує LB.ua.
Літак вилітає з Києва (міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського) о 10:00 і прибуває до Львова об 11:15. Після цього він вилітає зі Львова о 12:30 і прибуває до Ужгорода о 13:00.
У зворотному напрямку літак буде вилітати з Ужгорода до Львова о 14:30 і прибуватиме до Львова о 15:00.Із Львова виліт буде здійснюватися о 17:50, прибуття до Києва - о 19:10.
"Мотор Січ" уперше виконав регулярні рейси Київ-Ужгород 2013 року. У 2016 році польоти припинилися, тому що аеропорт "Ужгород" припинив приймати регулярні рейси.
Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".
Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.
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