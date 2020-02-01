Аеропорти Харкова та Одеси наростили пасажиропотік у 2019 році
Аеропорт Харків в 2019 році прийняв і відправив 1,34 мільйона пасажирів, що на 40% перевищило результат 2018 року, тоді як аеропорт Одеса - 1,69 мільйона пасажирів, показавши зростання 16,6%, повідомляє "Економічна правда".
Протягом 2019 року в аеропорт Харків зайшли три лоу-коста: Ryanair, Buta Airways і Ernest. Маршрутна мережа повітряних воріт розширилася рейсами в Баку, Вільнюс, Краків, Львів, Мілан, Одесу і тд.
Найбільш популярними напрямками в 2019 році з Харкова стали Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Варшава.
Міжнародний пасажиропотік аеропорту Одеса в 2019 році склав 1,4 млн чоловік, внутрішній - 290,7 тис. Осіб, що на 16,8% і 15,6% більше аналогічних показників 2018 року.
Маршрутна мережа підприємства поповнилася рейсами Ernest Airlines в Рим, Buta Airways в Баку, SkyUp в Барселону, Кутаїсі, Єреван, Ріміні, Київ і Харків, Ellinair в Салоніки, Ryanair в Берлін, Братиславу, Краків і тд, Wizz Air в Берлін, Будапешт, Братиславу, Вроцлав і тд.
Нагадаємо, що в Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?