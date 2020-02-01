Аеропорти Харкова та Одеси наростили пасажиропотік у 2019 році

Найбільш популярними напрямками в 2019 році з Харкова стали Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Варшава

Міжнародний пасажиропотік аеропорту Одеса в 2019 році склав 1,4 млн чоловік, внутрішній - 290,7 тис. Осіб, що на 16,8% і 15,6% більше аналогічних показників 2018 року.

Аеропорт Харків в 2019 році прийняв і відправив 1,34 мільйона пасажирів, що на 40% перевищило результат 2018 року, тоді як аеропорт Одеса - 1,69 мільйона пасажирів, показавши зростання 16,6%, повідомляє "Економічна правда".

Протягом 2019 року в аеропорт Харків зайшли три лоу-коста: Ryanair, Buta Airways і Ernest. Маршрутна мережа повітряних воріт розширилася рейсами в Баку, Вільнюс, Краків, Львів, Мілан, Одесу і тд.

Найбільш популярними напрямками в 2019 році з Харкова стали Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Варшава.

Міжнародний пасажиропотік аеропорту Одеса в 2019 році склав 1,4 млн чоловік, внутрішній - 290,7 тис. Осіб, що на 16,8% і 15,6% більше аналогічних показників 2018 року.

Маршрутна мережа підприємства поповнилася рейсами Ernest Airlines в Рим, Buta Airways в Баку, SkyUp в Барселону, Кутаїсі, Єреван, Ріміні, Київ і Харків, Ellinair в Салоніки, Ryanair в Берлін, Братиславу, Краків і тд, Wizz Air в Берлін, Будапешт, Братиславу, Вроцлав і тд.

Нагадаємо, що в Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі