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В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі

"Ріст за рік складе понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи"
Міністр повідомив, що аеропорт Львів за поточний рік прийняв вже 2 млн пасажирів, тоді як рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів.
В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі Фото: stanstedairport.com

Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи, повідомляє "Економічна правда".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр повідомив, що аеропорт Львів за поточний рік прийняв вже 2 млн пасажирів, тоді як рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів.

"Ріст за рік складе понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - заявив він.

Нагадаємо, що будівництво аеропорту в Дніпрі почнется літом 2020 року

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24 11 2019 14:20
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