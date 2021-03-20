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Аеропорти у Львові та Херсоні здадуть в концесію в наступному році

Міністерство інфраструктури хоче почати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні в наступному році.
Аеропорти у Львові та Херсоні здадуть в концесію в наступному році Фото: МВС

Про це Укрінформу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій

"Ми готуємо проекти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні - це будуть перші пілотні концесійні проекти. Ми вирішили це почати в наступному році", - повідомив Криклій під час 4 Українсько-німецького бізнес-форуму.

Він додав, що зараз "не найкращий час" для залучення інвесторів до таких проектів.

Відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами і працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрана вся необхідна інформація про концесійні можливості в Україні.

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20 03 2021 16:07
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