БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство інфраструктури хоче почати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні в наступному році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аеропорти у Львові та Херсоні здадуть в концесію в наступному році
Фото: МВС
Про це Укрінформу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій
"Ми готуємо проекти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні - це будуть перші пілотні концесійні проекти. Ми вирішили це почати в наступному році", - повідомив Криклій під час 4 Українсько-німецького бізнес-форуму.
Він додав, що зараз "не найкращий час" для залучення інвесторів до таких проектів.
Відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами і працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрана вся необхідна інформація про концесійні можливості в Україні.
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20 03 2021 16:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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