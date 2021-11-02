Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Франція відмовилася від розширення найбільшого аеропорту країни через клімат

За словами Барбари Помпілі збільшення пропускної спроможності аеропорту несумісне з боротьбою зі зміною клімату
Французький уряд вирішив скасувати заплановане розширення найбільшого аеропорту країни - паризького Руассі-Шарль-де-Голль.
Франція відмовилася від розширення найбільшого аеропорту країни через клімат Фото: з вільних джерел

Про це заявила міністр навколишнього середовища Барбара Помпілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За її словами, збільшення пропускної спроможності аеропорту несумісне з боротьбою зі зміною клімату.

Тому уряд попросив оператора аеропорту ADP, в якому йому належить контрольний пакет акцій, відмовитися від поточного проєкту "і представити новий, більш відповідний цілям, які стосуються зміни клімату та захисту навколишнього середовища".

Рішення було прийнято через тиждень після того, як суд вперше у Франції визнав державу відповідальною за невжиття достатніх заходів для запобігання зміни клімату.

Відповідно до нині існуючого плану до 2037 року мав бути побудований четвертий термінал, щоб збільшити пропускну здатність аеропорту на 40 мільйонів пасажирів на рік.

Помпілі назвала проєкт "застарілим", тому що він більше не відповідав політиці уряду в галузі охорони навколишнього середовища і потребам "сектора, який повністю трансформується в напрямку "зелених" літаків майбутнього".

План, орієнтовна вартість якого становить від 7 до 9 мільярдів євро, вже натрапив на опір з боку активістів-екологів та місцевих політиків, а також національного агентства з охорони навколишнього середовища, яке заявило, що він не відповідає вимогам з точки зору захисту клімату.

Різке падіння числа авіапасажирів після коронавірусних обмежень у всьому світі недавно спонукало міністра транспорту Жан-Батіста Джеббарі сказати, що збільшення пропускної спроможності аеропорту тепер здається "сміливою ставкою".

Нагадаємо, що через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2021 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.