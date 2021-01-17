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Через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60% - ІКАО

Протягом минулого року повітряним транспортом скористалися усього 1,8 мільярда людей
Одним із наслідків пандемії коронавірусу стало падіння обсягу пасажирських авіаперевезень, який зменшився на 60% та фактично повернувся до рівня 2003 року.
Через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60% - ІКАО Літак з евакуйованими з Уханя приземлився у Харкові, 20 лютого 2020 року Фото: Державна прикордонна служба України

Як повідомляє "Укрінформ", така інформація оприлюднена на сайті Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

"Після завершення аналізу економічних втрат у зв’язку із COVID-19, Агентство ООН з цивільної авіації підтверджує, що міжнародний пасажиропотік зазнав падіння на 60% протягом 2020 року, що повернуло обсяг авіаційних перевезень назад, до рівня 2003 року", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укрінформ

За наведеною статистикою, протягом минулого року повітряним транспортом скористалися усього 1,8 мільярда людей, в той час, як протягом попереднього, 2019 року, цей показник перевищував 4,5 мільярда.

Внаслідок масштабних запобіжних заходів, закриття кордонів та заборон на подорожі, починаючи з квітня минулого року пасажиропотік впав на 92% у порівнянні з рівнем 2019 року, включаючи 98% падіння у міжнародних авіаперевезеннях і 87% - на внутрішніх рейсах.

Пасажирський авіарух дещо пожвавився у літні місяці 2020 року, але знову впав у вересні після того, як більшість країн світу постали перед другою хвилею пандемії COVID-19.

В абсолютних цифрах загальний обсяг економічних втрат у секторі пасажирських авіаперевезень дорівнює 370 мільярдам доларів США, з них 120 мільярдів припадають на Азійсько-Тихоокеанський регіон, 100 мільярдів доларів - на Європу, 88 мільярдів доларів - на Північну Америку. За ними, за розміром втрат у 26, 22 та 14 мільярдів доларів слідують, відповідно, Латинська Америка і Карибський басейн, Близький Схід та Африка.

Фото: Укрінформ

ІКАО робить короткотерміновий прогноз щодо продовження депресивних явищ у секторі авіаційних пасажирських перевезень, оскільки пов’язані із пандемією коронавірусу ризики зберігатимуться високими протягом першого кварталу 2021 року. Жодних поліпшень у секторі ця міжнародна організація не прогнозує також у другому кварталі 2021 року, хоча ситуація великою мірою залежатиме від інтенсивності заходів із подолання пандемії та від успіху процесу вакцинації.

"За найбільш оптимістичним сценарієм, до червня 2021 року кількість авіапасажирів може відновитися до 71% у порівнянні з 2019 роком (на 53% на міжнародних авіалініях і до 84 - на внутрішніх). За песимістичним сценарієм, пасажиропотік відновиться не більше ніж на 49% (26% - у міжнародному секторі, 66% - у внутрішніх авіаперевезеннях)", - йдеться в оприлюдненій інформації.

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17 01 2021 13:29
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