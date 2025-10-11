Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німецькі авіакомпанії вимагають надати право збивати дрони біля аеропортів

11 жовтня 2025, 19:02
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport
Це має допомогти запобігти затримкам рейсів і значним фінансовим збиткам у авіаційній галузі.

Через неодноразові інциденти із безпілотниками, які спричиняють затримки та великі збитки, Федеральна асоціація німецьких авіакомпаній наполягає на наданні поліції повноважень зупиняти і збивати дрони поблизу цивільних аеропортів.

 Про це пише Spiegel.

Президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній (BDF) Пітер Гербер закликав політиків невідкладно врегулювати питання відповідальності та дозволити федеральній поліції ефективно реагувати на загрози з боку дронів.

"У загрозливій ситуації має бути можливість збивати дрони", - підкреслив Гербер, додаючи, що через перебої в роботі аеропортів авіакомпанії несуть мільйонні збитки.

Наразі дрони вже неодноразово ставали причиною затримок у аеропортах по всьому Євросоюзу, зокрема в Німеччині, що створює серйозні ризики для безпеки повітряного руху та економічної стабільності авіакомпаній.

Раніше ми повідомлялв, що Німеччина не може збивати ворожі дрони через обмеження Конституції.

 

