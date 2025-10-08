До 2030 року російські авіакомпанії можуть втратити половину флоту

Йдеться про сотні пасажирських і вантажних бортів.

Через санкції, технічний знос і провал у виробництві нових літаків, росія до 2030 року може втратити сотні авіалайнерів і вертольотів, що становить майже половину цивільного авіапарку.

Про це йдеться у звіті Служби зовнішньої розвідки України.

За оцінками СЗРУ, у найближчі роки з експлуатації вийдуть понад 100 іноземних літаків і понад 230 радянських моделей, багатьом з яких уже понад 40 років. Також планується списання більш ніж 200 вертольотів, більшість з яких російського виробництва.

На цьому фоні відмова Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії надавати літаки в оренду змусила російські авіакомпанії звернутися до внутрішніх резервів. Зокрема, вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" 8 Boeing, які будуть розібрані на запчастини для підтримки інших бортів.

"Якщо тенденція збережеться, за п’ять років росія втратить майже половину цивільного авіапарку", - попереджає розвідка.

Російські перевізники мають у парку 1135 літаків, з яких в експлуатації лише 1088, а решта вже використовуються як донори для ремонту. Через санкції імпорт нових бортів, запчастин та сервісних послуг фактично заблоковано.

Водночас держава намагається подовжити ресурс старих машин штучним шляхом. Наприклад, Росавіація продовжує термін служби радянських літаків до 60 років, не враховуючи реального технічного стану. Аналогічно подовжується ресурс двигунів SaM-146, які використовуються на "Суперджетах".

Однак власне авіавиробництво фактично провалено. Із понад 120 нових літаків, запланованих до випуску у 2022–2025 роках, зібрано лише 13. У 2025 році з 15 запланованих до здачі літаків передано лише один.

Погіршення технічного стану російської авіації відбувається на тлі зростання міжнародного тиску. ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) в останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через втручання в сигнали GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права.