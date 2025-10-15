Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китайські авіакомпанії просять США не забороняти польоти над росією

15 жовтня 2025, 17:44
Фото: Ukrinform
Компанії звернулися із відповідним запитом до Міністерства транспорту США.

Провідні китайські авіакомпанії закликали адміністрацію американського президента Дональда Трампа відмовитися від плану заборонити їм польоти над росією на маршрутах до США, заявивши, що це збільшить тривалість авіарейсів, підвищить вартість квитків і може порушити роботу деяких маршрутів.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня американське Міністерство транспорту запропонувало заборонити китайським авіакомпаніям польоти над територією росії на маршрутах до і з США, заявивши, що скорочення часу польоту ставить американських перевізників у невигідне становище.

China Eastern — одна з шести китайських авіакомпаній, які надіслали звернення, заявила в поданні до Міністерства транспорту США, що цей крок може подовжити час польоту на деяких із її найважливіших маршрутах на дві-три години та підвищити споживання палива. 

Air China та China Southern заявили, що це рішення негативно вплине на значну кількість пасажирів у США та Китаї. China Southern, зокрема, прогнозує, що щонайменше 2800 пасажирів, які планують подорожувати в піковий сезон відпусток з 1 листопада по 31 грудня, повинні будуть перебронювати квитки, що “загрожує їхнім планам подорожей”.

Минулого тижня речник Міністерства закордонних справ Китаю сказав, що ці обмеження не сприяють міжособистісним контактам.

Американські авіакомпанії давно критикують рішення дозволити китайським авіаперевізникам використовувати російський повітряний простір на маршрутах до США, оскільки це дає китайським конкурентам перевагу у вигляді скорочення часу польоту і зменшення витрати палива, що знижує витрати.

Велика торгова група Airlines for America, що представляє авіаперевізників American Airlines, Delta Air Lines і United Airlines, високо оцінила плани Трампа, але водночас закликала Міністерство транспорту США продовжувати "підтримувати паритет у кількості пасажирських рейсів, доступних для американських і китайських авіакомпаній, забезпечуючи, щоб рівень пасажиропотоку залишався розумно пов'язаним з ринковим попитом".

РосіяСШАКитайсанкціїДональд Трампавіакомпанії

