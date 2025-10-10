Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США можуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над рф

10 жовтня 2025, 11:17
Фото: з вільних джерел
Це має усунути конкурентну нерівність із американськими перевізниками.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує обмежити доступ китайських авіакомпаній до повітряного простору росії під час рейсів до або зі США. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела та проєкт документа Міністерства транспорту США. 

Причина це "несправедлива конкурентна перевага". 

Китайські перевізники продовжують використовувати коротші маршрути через росію, тоді як американським компаніям це заборонено з 2022 року через санкції. Це створює додаткові витрати для рейсів зі США до Китаю, особливо зі східного узбережжя. Деяким перевізникам доводиться навіть зменшувати завантаження літаків. У проєкті рішення 

Мінтрансу зазначено, що ситуація "призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків" для американських авіаліній. 

Китайські компанії мають два дні на відповідь. Якщо рішення буде схвалене, заборона може набути чинності вже в листопаді. Це не перше авіаційне нововведення адміністрації Трампа: раніше Білий дім заявив про плани скасувати обов'язкові компенсації пасажирам за тривалі затримки рейсів.

 
РосіяСШАКитайавіакомпанії

