Ryanair істотно скоротив кількість рейсів з України

Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів

Авіакомпанія Ryanair істотно скоротила кількість рейсів з України, зокрема призупинить польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.

Про це повідомляє avianews.com, з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії, зазначає "Економічна правда".

Так з Києва компанія буде виконувати без перерви три маршрути з 30: до Відня, Берліна і Валенсію.

А з лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.

Маршрутна мережа Ryanair з Києва:

Відень: рейси виконуються

Берлін: рейси виконуються

Валенсія: рейси виконуються

Манчестер: з 1 лютого

Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого

Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого

Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого

Познань: з 5 лютого

Пафос: з 7 лютого

Софія: з 28 березня

Дюссельдорф Веце: з 28 березня

Франкфурт-Хан: з 28 березня

Афіни: з 30 березня

Будапешт: з 28 березня

Болонья: з 28 березня

Катання: з 30 березня

Бергамо: з 29 березня

Неаполь: з 28 березня

Рим: з 29 березня

Венеція: з 30 березня

Вільнюс: з 30 березня

Гданськ: з 29 березня

Катовіце: з 28 березня

Варшава Модлін: з 28 березня

Вроцлав: з 28 березня

Братислава: з 29 березня

Барселона: рейси вилучені з розкладу

Бидгощ: рейси вилучені з розкладу

Дублін: рейси вилучені з розкладу

Кельн: рейси вилучені з розкладу

Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів: до літнього сезону лоу-кост взагалі не буде літати з Харкова і Херсона. А у Львові залишився тільки один постійний маршрут в Лондон.

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