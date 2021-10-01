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Ryanair істотно скоротив кількість рейсів з України

Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів
Авіакомпанія Ryanair істотно скоротила кількість рейсів з України, зокрема призупинить польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.
Ryanair істотно скоротив кількість рейсів з України

Про це повідомляє avianews.com, з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії, зазначає "Економічна правда".

Так з Києва компанія буде виконувати без перерви три маршрути з 30: до Відня, Берліна і Валенсію.

А з лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.

Маршрутна мережа Ryanair з Києва:

  • Відень: рейси виконуються
  • Берлін: рейси виконуються
  • Валенсія: рейси виконуються
  • Манчестер: з 1 лютого
  • Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого
  • Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого
  • Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого
  • Познань: з 5 лютого
  • Пафос: з 7 лютого
  • Софія: з 28 березня
  • Дюссельдорф Веце: з 28 березня
  • Франкфурт-Хан: з 28 березня
  • Афіни: з 30 березня
  • Будапешт: з 28 березня
  • Болонья: з 28 березня
  • Катання: з 30 березня
  • Бергамо: з 29 березня
  • Неаполь: з 28 березня
  • Рим: з 29 березня
  • Венеція: з 30 березня
  • Вільнюс: з 30 березня
  • Гданськ: з 29 березня
  • Катовіце: з 28 березня
  • Варшава Модлін: з 28 березня
  • Вроцлав: з 28 березня
  • Братислава: з 29 березня
  • Барселона: рейси вилучені з розкладу
  • Бидгощ: рейси вилучені з розкладу
  • Дублін: рейси вилучені з розкладу
  • Кельн: рейси вилучені з розкладу

Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів: до літнього сезону лоу-кост взагалі не буде літати з Харкова і Херсона. А у Львові залишився тільки один постійний маршрут в Лондон.

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10 01 2021 13:47
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