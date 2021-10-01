ВІДПОЧИНОК НОВИНИАвіакомпанія Ryanair істотно скоротила кількість рейсів з України, зокрема призупинить польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair істотно скоротив кількість рейсів з України
Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів
Про це повідомляє avianews.com, з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії, зазначає "Економічна правда".
Так з Києва компанія буде виконувати без перерви три маршрути з 30: до Відня, Берліна і Валенсію.
А з лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.
Маршрутна мережа Ryanair з Києва:
- Відень: рейси виконуються
- Берлін: рейси виконуються
- Валенсія: рейси виконуються
- Манчестер: з 1 лютого
- Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого
- Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого
- Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого
- Познань: з 5 лютого
- Пафос: з 7 лютого
- Софія: з 28 березня
- Дюссельдорф Веце: з 28 березня
- Франкфурт-Хан: з 28 березня
- Афіни: з 30 березня
- Будапешт: з 28 березня
- Болонья: з 28 березня
- Катання: з 30 березня
- Бергамо: з 29 березня
- Неаполь: з 28 березня
- Рим: з 29 березня
- Венеція: з 30 березня
- Вільнюс: з 30 березня
- Гданськ: з 29 березня
- Катовіце: з 28 березня
- Варшава Модлін: з 28 березня
- Вроцлав: з 28 березня
- Братислава: з 29 березня
- Барселона: рейси вилучені з розкладу
- Бидгощ: рейси вилучені з розкладу
- Дублін: рейси вилучені з розкладу
- Кельн: рейси вилучені з розкладу
Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів: до літнього сезону лоу-кост взагалі не буде літати з Харкова і Херсона. А у Львові залишився тільки один постійний маршрут в Лондон.
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10 01 2021 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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