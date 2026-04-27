Ще дві авіакомпанії скасовують частину рейсів через зростання цін на авіапальне

27 квітня 2026, 19:11
Ще дві авіакомпанії скасовують частину рейсів через зростання цін на авіапальне
Пасажирам пропонують повернення коштів або перебронювання.

Нідерландська авіакомпанія Transavia скасує частину рейсів у травні та червні через різке подорожчання авіаційного пального.

Про це повідомляє Hart van Nederland.

За даними видання, скорочення торкнеться близько 2% рейсів перевізника. Причиною називають зростання цін на пальне на тлі нестабільності на Близькому Сході.

В авіакомпанії зазначили, що пасажирам скасованих рейсів запропонують безкоштовне перебронювання, ваучер або повне повернення коштів.

Крім того, Transavia вже підвищила вартість квитків у середньому на 10 євро через збільшення витрат.

Також авіакомпанія KLM оголосила про скасування близько 80 рейсів у межах Європи через зростання вартості авіаційного пального. Під скорочення потрапили переважно популярні маршрути з частими щоденними рейсами, зокрема до Лондона та Дюссельдорфа.

У компанії пояснили, що частина напрямків стала економічно невигідною. Раніше KLM уже запровадила додаткові паливні збори: 100 євро для далекомагістральних рейсів і 10 євро для європейських перельотів.

Кілька днів тому ми писали, що Lufthansa скасовує 20 тисяч авіарейсів на тлі зростання цін на паливо

 

