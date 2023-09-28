Матеріали:
Теми:

Ryanair скорочує кількість рейсів через брак літаків Boeing

28 вересня 2023, 21:18
Ryanair скорочує кількість рейсів через брак літаків Boeing
Фото: Ryanair
Найбільший в Європі лоукостер Ryanair скоротить кількість рейсів восени та взимку через затримки в постачанні та ремонті літаків Boeing.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми скорочуємо кількість літаків на базі Шарлеруа на три, літаків на базі Дубліна на два, а також скоротимо п'ять літаків на чотирьох італійських базах, включно із Бергамо, Неаполем і Пізою. Також буде скорочено кількість літаків у Іст-Мідлендсі, Порту та Кельні", – йдеться в заяві.

Скорочення рейсів і зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні.

До кінця року лоукостер розраховує отримати лише 14 літаків із 27. Порушення графіка постачань пов'язане з накладками у виробничих процесах на одному з заводів Boeing та зі збільшенням терміну ремонту старих літаків.

Лоукостер та американська авіакомпанія працюють над пришвидшенням поставок наступного року. До травня Boeing загалом має поставити Ryanair 57 літаків.

Зазначається, що поточні затримки не мають вплинути на показник Ryanair за річним обсягом перевезень, якщо вони не триватимуть і 2024-го.

"Скасування рейсів набудуть чинності з кінця жовтня та будуть повідомлені всім постраждалим пасажирам електронною поштою протягом найближчих днів. Пасажирам буде запропоновано перенести квитки на альтернативні рейси або повне відшкодування, якщо вони того захочуть", – зазначив гендиректор авіаперевізника Майкл О'Лірі

Влітку Ryanair заявив, що інвестує $3 млрд у відновлення українського ринку авіаперевезень.

 

RyanAirBoeingскороченнярейси

Останні матеріали

Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється