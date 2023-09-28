Найбільший в Європі лоукостер Ryanair скоротить кількість рейсів восени та взимку через затримки в постачанні та ремонті літаків Boeing.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми скорочуємо кількість літаків на базі Шарлеруа на три, літаків на базі Дубліна на два, а також скоротимо п'ять літаків на чотирьох італійських базах, включно із Бергамо, Неаполем і Пізою. Також буде скорочено кількість літаків у Іст-Мідлендсі, Порту та Кельні", – йдеться в заяві.

Скорочення рейсів і зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні.

До кінця року лоукостер розраховує отримати лише 14 літаків із 27. Порушення графіка постачань пов'язане з накладками у виробничих процесах на одному з заводів Boeing та зі збільшенням терміну ремонту старих літаків.

Лоукостер та американська авіакомпанія працюють над пришвидшенням поставок наступного року. До травня Boeing загалом має поставити Ryanair 57 літаків.

Зазначається, що поточні затримки не мають вплинути на показник Ryanair за річним обсягом перевезень, якщо вони не триватимуть і 2024-го.

"Скасування рейсів набудуть чинності з кінця жовтня та будуть повідомлені всім постраждалим пасажирам електронною поштою протягом найближчих днів. Пасажирам буде запропоновано перенести квитки на альтернативні рейси або повне відшкодування, якщо вони того захочуть", – зазначив гендиректор авіаперевізника Майкл О'Лірі

Влітку Ryanair заявив, що інвестує $3 млрд у відновлення українського ринку авіаперевезень.