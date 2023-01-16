Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines отримала дозвіл на перший вантажний рейс, що відбудеться навесні
16 січня 2023, 14:39
Фото: Vector
Авіакомпанія Supernova Airlines компанії "Нова пошта" отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Він дозволяє розпочати власні вантажні авіарейси. Перший запланували на весну 2023 року.
Зараз авіакомпанія активно розбудовує власний повітряний флот. Supernova Airlines вже має два АН-26, які взяла в лізинг, повідомили в пресслужбі "Нової пошти".
Після закінчення війни авіарейси "Нової пошти" вирушатимуть з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів", а поки українське небо закрите для польотів, рейси Supernova Airlines вилітатимуть з найближчих до України європейських аеропортів.
Нагадаємо, що логістична компанія "Нова пошта" запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному застосунку, який дозволяє передати право на отримання посилки іншій людині.