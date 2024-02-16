Канада відправила в Україну більше 7500 тонн військової допомоги

Він початку повномасштабного вторгнення росії в Україну літаки Збройних сил Канади доставили понад 7500 тонн військової допомоги.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Канади.

"З 2022-го року три канадські тактичні вантажні літаки CC-130J "Геркулес”"разом із 60 військовослужбовцями Збройних силКанади здійснюють спеціальну операцію із бази в Прествіку, Шотландія. Підрозділ уже доставив більше 15 млн фунтів допомоги Україні від Канади й наших союзників та партнерів", - заявили у відомстві.

Крім того, від початку повномасштабної війни Канада надала Україні різноманітної військової допомоги на майже 2 млрд доларів.

Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для України.