Канада надасть Україні військову допомогу на понад $350 млн

Також Україна потребує більше можливостей для навчання пілотів у Канаді.

Новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає близько 356,7 мільйонів доларів, виділить Канада. Також країна готова надати медичну допомогу тим, хто постраждав через російську ракетну атаку по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Із такою заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, слова якого цитує пресслужба президента України.

Окрім того, Трюдо разом із Володимиром Зеленським обговорили оборонні потреби України та співпрацю в рамках коаліції винищувачів.

Зокрема український президент наголосив на необхідності розширити тренувальні місії та навчання на авіасимуляторах у Канаді для пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, в середині червня Трюдо повідомив, що його країна виділить 38 мільйонів доларів допомоги, частину з якої направлять на підтримку жертв воєнних злочинів рф та вразливих дітей, молоді з груп ризику і реінтеграція дітей-переселенців, які повертаються в Україну з росії.