Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канада надасть Україні військову допомогу на понад $350 млн

11 липня 2024, 08:10
Канада надасть Україні військову допомогу на понад $350 млн
Фото: з вільних джерел
Також Україна потребує більше можливостей для навчання пілотів у Канаді.

Новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає близько 356,7 мільйонів доларів, виділить Канада. Також країна готова надати медичну допомогу тим, хто постраждав через російську ракетну атаку по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Із такою заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, слова якого цитує пресслужба президента України.

Окрім того, Трюдо разом із Володимиром Зеленським обговорили оборонні потреби України та співпрацю в рамках коаліції винищувачів.

Зокрема український президент наголосив на необхідності розширити тренувальні місії та навчання на авіасимуляторах у Канаді для пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, в середині червня Трюдо повідомив, що його країна виділить 38 мільйонів доларів допомоги, частину з якої направлять на підтримку жертв воєнних злочинів рф та вразливих дітей, молоді з груп ризику і реінтеграція дітей-переселенців, які повертаються в Україну з росії.

війнаКанадаДжастін Трюдодопомога Україні

Останні матеріали

Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється